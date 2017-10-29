Лонгйир, Норвегия, 29 октября, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Отряд российских спасателей прибыл на архипелаг Шпицберген для поиска пропавшего вертолёта Ми-8 российской авиакомпании «Конверс-авиа». Об этом сегодня, 29 октября, сообщает телеканал RT.

Mchs.gov.ru Вертолёт Ми-8

Сообщается, что на архипелаг Шпицберген спецбортом Ил-76 МЧС России прибыли 40 спасателей из отрядов «Центроспас» и «Лидер», в том числе 17 водолазов. С собой они привезли глубоководные малогабаритные роботизированные аппараты.

В Гренландском море продолжаются поисково-спасательные работы по поиску пропавшего веротлёта Ми-8, который исчез с экранов радаров 26 октября. Норвежские спасатели задействовали все имеющиеся у них силы и средства в данном районе для поиска вертолёта.

Тем не менее, обломки вертолета до сих пор не найдены, судьба восьми российских граждан, находившихся на борту, не известна.

По оценкам норвежских спасателей, шансов, что спустя несколько суток после крушения вертолёта кто-то из восьми российских граждан, находившихся на борту, жив, практически нет.