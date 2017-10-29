Рубцовск, Алтайский край, 29 октября, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух человек в Алтайском крае в результате взрыва бытового газа. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Алтайскому краю.

22.mchs.gov.ru На месте взрыва

Напомним, ранее сегодня стало известно, что два человека погибли при взрыва бытового газа в частном доме в Рубцовске.

Известно, что погиб 60-летний хозяин дома и его 49-летняя сожительница.

По предварительным данным, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при эксплуатации газового баллона.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»).