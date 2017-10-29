Вашингтон, 29 октября, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Советское руководство вскоре после убийства Кеннеди передало американской стороне досье на предполагаемого исполнителя преступления Ли Харви Освальда. Об этом говорится в рассекреченных документах по делу Кеннеди, опубликованных Национальным архивом США.

Iconsoffright Надгробие на могиле Ли Харви Освальда

О передаче СССР документов на Освальда упоминается в докладе главы ФБР Эдгара Гувера специальному помощнику президента США Линдона Джонсона Марвину Уотсону, подготовленном в 1966 году. Гувер отмечает, что почти сразу после убийства посол Советского Союза Анатолий Добрынин передал госсекретарю США консульское досье на Ли Харви Освальда и его жену Марину, которое имелось в распоряжении советских дипломатов в Вашингтоне.

Позже американцы получили документы о госпитализации Освальда в Советском Союзе, которые подтверждали полученные ранее сведения о том, что Освальд пытался покончить с собой.

Отчет Гувера, хранившийся под грифом «совершенно секретно», в основном касался отклика властей СССР на гибель президента США Джона Кеннеди. Как отмечает глава ФБР, руководители КПСС считали убийство Кеннеди тщательно спланированным заговором ультраправых, стремившихся совершить госпереворот.

Напомним, по официальной версии убийцей Кеннеди считается бывший морской пехотинец 24-летний Ли Харви Освальд, который действовал в одиночку и без чьей-либо помощи. С октября 1959 года по июнь 1962 года Освальд жил в Советском Союзе, где женился на студентке Марине Прусаковой.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября на сайте Национального архива США был опубликован пакет из почти 3 тыс. документов, связанных с делом об убийстве Кеннеди. Такое распоряжение отдал президет США Дональд Трамп.

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