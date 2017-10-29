Москва, 29 октября, 2017, 04:57 — ИА Регнум. Оперативная группа МЧС вылетела в Норвегию для участия в поисках российского самолета Ми-8, потерпевшего крушение вблизи острова Шпицберген. Об этом сообщает пресс-центр МЧС России.

Mchs.gov.ru Вертолёт Ми-8

На борту самолета Ил-76 — более 40 спасателей, в том числе 17 водолазов, способных работать на большой глубине. Кроме того, спецборт доставит в зону операции два глубоководных роботизированных аппарата малых габаритов.

Один из них — аппарат малого класса «Фолькон», который может действовать на глубине до 1000 м. Также спасатели везут с собой компрессоры, моторные лодки и необходимое оснащение.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября вертолет Ми-8 с пятью членами экипажа и тремя пассажирами на борту вылетел из поселка Пирамида в поселок Баренцбург на Шпицбергене и перестал выходить на связь. В ходе поисков в предполагаемом районе крушения было найдено нефтяное пятно.

В поисковых работах участвуют сотрудники Российской научной арктической экспедиции на архипелаге, расследованием происшествия будет заниматься норвежская сторона.

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