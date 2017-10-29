Москва, 29 октября, 2017, 03:59 — ИА Регнум. В период с 29 по 31 октября в Москве ожидаются дожди и ветер с порывами до 12−17 м/с. Об этом информирует пресс-центр столичного главка МЧС России.

Дождь

Отмечается, что объем выпавших осадков может составить до 30 мм. В ведомстве москвичей призвали к бдительности и соблюдению мер безопасности.

Прогноз погоды на ближайшие дни свидетельствует о возможных неблагоприятных ситуациях, вызванных грозой, ливнем, гололедицей, туманом и порывистым ветром. Не исключены падения деревьев и обрушения рекламных конструкций.

По данным Росгидромета, в ночь на 29 октября термометр покажет от 0 до +2 градусов, днем ожидается 3…5 градусов тепла. Ночью и днем возможны небольшие осадки.

Ветер днем будет дуть юго-восточный, южный со скоростью 7−12 м/с. Местами на дорогах возможна голодедица.

Как сообщало ИА REGNUM, на улицах Москвы появятся оранжевые контейнеры для щебня. Сотрудники комплекса городского хозяйства будут дополнительно обрабатывать им дороги во время гололеда.

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