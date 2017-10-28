* ИГ — запрещённая в России организация

Стамбул, Турция, 29 октября, 2017, 02:26 — ИА Регнум. Четыре боевика террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны в турецком Стамбуле. Экстремисты готовили теракт, сообщает агентство Anadolu.

Voice of America Турецкая полиция

Турецкие силовики обезвредили террористов, в числе которых были две женщины, 28 октября. По данным агентства, задержанные готовили атаку на торговый центр, расположенный в районе Байрампаша. Один из экстремистов в ходе операции был ранен в ногу.

Издание Cumhuriyet сообщает о том, что на парковке возле торгового комплекса находился автомобиль, начиненный взрывчаткой.

В тот же день в Анкаре по подозрению в связях с указанной террористической группировкой были задержаны 49 иностранных граждан. Некоторые намеревались совершить в турецкой столице теракт в день национального праздника — Дня республики.

День Республики отмечают в Турции 29 октября. Праздник напоминает о событиях 1923 года, когда страна стала республикой. Он сопровождается красочными феериями, фейерверками, военным парадом. Люди выходят на улицы и участвуют в массовых гуляниях.