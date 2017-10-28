Москва, 29 октября, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Торжественная церемония открытия памятника фронтовой медсестре состоялась на улице Гурьянова в Москве. Монумент был создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает пресс-центр Мосгордумы.

Duma.mos.ru На открытии памятника

Бронзовая скульптура, изображающая молодую девушку с медицинской сумкой, установлена перед главным входом в городскую поликлинику № 109. В годы Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь, принимавший раненых ополченцев и бойцов Красной Армии, оборонявших столицу.

Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников поблагодарил ветеранов войны, предложивших установить монумент, и отметил важность события в преддверии 76-й годовщины Битвы за Москву. Памятник был создан при поддержке столичной мэрии, депутатского корпуса и общественных организаций.

В церемонии открытия монумента, напоминающего о подвиге фронтовых медсестер, приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, бывшие фронтовые медсестры, военные врачи, ветераны боевых действий, медицинские работники. Инициатором установки памятника выступил участник Битвы за Москву 1941−1942 годов, полковник в отставке Борис Малинин.

На фронтах Великой Отечественной вместе с бойцами находились более 500 тыс. медицинских сестер. Усилия военных медиков позволили вернуться в строй более 70% раненых советских воинов.

Как сообщало ИА REGNUM, власти столицы рассмотрят вопрос об учреждении Дня памяти Московского народного ополчения 1941 года. Кроме того, на базе Государственного музея обороны Москвы планируется создать сайт, где будут опубликованы поимённые списки московских ополченцев и архивные документы.

Читайте также: В Москве хотят учредить День памяти народного ополчения