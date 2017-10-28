Рим, 28 октября, 2017, 23:18 — ИА Регнум. Легкомоторный самолет рухнул на железнодорожные пути в Италии. ЧП произошло в субботу, 28 октября, недалеко от аэропорта Урбе в Риме. Об этом сообщает ANSA.

Ilsurikat Легкомоторный самолёт

По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека, которые в момент крушения находились на борту воздушного судна.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полицейские.

Причины крушения самолета пока неизвестны.