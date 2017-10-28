Мадрид, 28 октября, 2017, 22:57 — ИА Регнум. Глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон, отправленный ранее правительством Испании в отставку, сможет принять участие в новых региональных выборах. Об этом, как передает Reuters, сообщил официальный представитель правительства Испании Иньиго Мендес де Виго.

Gencat.cat Карлес Пучдемон

«Я совершенно уверен, что если Пучдемон примет участие в этих выборах, он сможет проявить это демократическое сопротивление», — сказал представитель испанского правительства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 октября глава Женералитата Каталонии Карлес Пучдемон, отстраненный от власти правительством Испании, призвал жителей региона демократическими методами сопротивляться решению официального Мадрида, который ввел в действие 155-ю статью Конституции.

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