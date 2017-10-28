Ростов-на-Дону, 28 октября, 2017, 21:23 — ИА Регнум. Московский «Спартак» на выезде не смог переиграть «Ростов» в матче пятнадцатого тура чемпионата России. Встреча, прошедшая 28 октября на стадионе «Олимп-2» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 2:2.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Ничья

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Алексей Ионов и Мацей Вилюш. У гостей мячи забили Фернандо и Денис Глушаков.

После пятнадцати матчей в чемпионате России «Спартак» пока занимает четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Ростов», набравший 18 баллов, находится на девятой позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 15-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Спартак» (Москва) — 2:2.

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