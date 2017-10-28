Киев, 28 октября, 2017, 19:51 — ИА Регнум. Депутаты Верховной рады обсудили со специальным представителем Госдепартамента США Куртом Волкером вопросы, касающиеся размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) в Донбассе. Об этом сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в социальной сети Facebook.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Курт Волкер

«Состоялась встреча с Куртом Волкером, — написала депутат. — Обсудили наработки по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН среди международных партнеров».

Гопко также добавила, что в ходе переговоров украинские депутаты передали представителю США письмо от родственников пленных граждан Украины.

«Попросили, чтобы гуманитарные вопросы, защита прав человека и (…) освобождение украинцев, заложников были приоритетами во время переговоров наших западных партнеров с РФ», — отметила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября 2017 г. в Киев прибыл специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Дипломат уже провел встречи со спикером парламента Украины Андреем Парубием и главой страны Петром Порошенко.

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