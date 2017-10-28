Майкоп, 28 октября, 2017, 19:24 — ИА Регнум. В Майкопском районе Адыгеи потерпел крушение дельтаплан. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель Южного регионального центра МЧС России.

David Germain Дельтаплан

Инцидент произошел в субботу, 28 октября, возле поселка Причетовский. По последним данным, в результате ЧП погибли два человека.

«Произошло падение дельтаплана с последующим загоранием», — уточнил источник.

В настоящее время на месте трагедии работают сотрудники специальных служб.

Причины ЧП пока неизвестны.

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