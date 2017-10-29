Варшава, 30 октября, 2017, 02:47 — ИА Регнум. Фарфоровый завод в польском городе Цмелюв приобрел сервиз, на рубеже 19 и 20 века подаренный российским императором Николаем Вторым балерине Матильде Кшесинской. Об этой и других новостях польской прессы рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Сервиз

Польское предприятие не просто купило этот сервиз, как пишет издание Echo Dnia, а получило право воспроизводить его и продавать. Так что у уникального произведения фарфорового искусства скоро, скорее всего, появятся дубликаты. Хотя доступны они будут явно не всем. Ведь сервиз состоит более чем из 100 частей, каждая из которых украшена синим кобальтом и золотом в версии для обеденной посуды, а в кофейном наборе — золотыми полосками с монограммой Матильды.

Владелец фабрики Адам Спала, являющийся знатоком фарфора, заявил, что за всю свою жизнь, посвященную профессиональному его изучению, посещению выставок и производств, внимательной работе с каталогами, он никогда не видел такого красивого сервиза. Спала рассказал также, что полный комплект сервиза в виде копии или его отдельные элементы можно будет приобрести на его фабрике.

Об этих и других темах польских СМИ читайте в обзоре: Зачем Польше понадобился подаренный Николаем II сервиз Матильде Кшесинской?

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