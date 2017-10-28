Лондон, 28 октября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. 28 октября между командами «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» был разыгран матч 10-го тура АПЛ. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «манкунианцев».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Гол

На 81-й минуте французский вингер Антони Марсьяль открыл счет, замкнув передачу Ромелу Лукаку — 1:0.

Статистика матча («МЮ"/"Тоттенхэм»)

Удары 7/9

Удары в створ 4/4

Владение 45%/55%

Фолы 12/13

На данный момент «МЮ» идет на второй строчке с 23-мя очками. «Тоттенхэм» остался на 3-й позиции с 20-ю очками.

Составы на матч:

«МЮ»: Де Хеа, Байи, Джонс, Смоллинг, Янг, Эррера, Мхитарян, Лукаку, Матич, Валенсия, Рашфорд.

«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Вертонген, Дайер, Сиссоко, Алли, Эриксен, Орье, Винкс, Сон, Дэвис.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Предупреждения: Валенсия — 73.

Голы: Марсьяль 81 — 1:0.