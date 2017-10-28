Киев, 28 октября, 2017, 15:32 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Степан Полторак сбивчиво объяснил, с чем связаны столь масштабные небоевые потери Вооруженных сил Украины в период с начала гражданской войны в этой стран. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает телеканал «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Напомним, ранее сегодня главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос назвал цифры небоевых потерь ВСУ за период с начала 2014 года до сегодняшнего дня.

«С 2014 года до сегодняшнего дня в рядах Вооруженных сил Украины и остальных подразделениях, которые защищают страну, погибли 10 тысяч 103 человека в результате безвозвратных и санитарных потерь, то есть не от боевых действий», — сказал Матиос.

Если опираться на данные Матиоса, то небоевые потери ВСУ в период гражданской войны в среднем составляют от 7 до 8 военнослужащих в день. Это катастрофическая цифра.

При этом Матиос подчеркнул, что в зоне конфликта в Донбассе небоевые потери составляют 3 тысячи 700 человек.

Такие колоссальные небоевые потери Матиос связывает с массовыми нарушениями устава воинской службы и халатным отношением к службе.

Журналисты попросили украинского министра обороны Степана Полторака прокмментировать эту информацию. Глава украинского военного ведомства не стал отрицать этой цифры и заявил, что небоевые потери действительно имеют место быть.

«Это бывает, когда люди умирают от болезней, бывает от нарушений мер безопасности. К сожалению, есть случаи, когда личный состав употребляет спиртные напитки», — сказал Полторак.