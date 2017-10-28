Абакан, 28 октября, 2017, 15:00 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин не понимает, почему депутаты Верховного Совета (республиканский парламент — прим. ИА REGNUM ) попросили у федерального центра именно 28,2 млрд рублей.

Деньги

Комментарий Зимина появился сегодня, 28 октября, на сайте правительства региона. Глава Хакасии разъяснил свою позицию по поводу предоставления региону дополнительной финансовой поддержки и по поводу обращения Верховного Совета к правительству и Госдуме.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутаты Верховного Совета попросили у федерального центра финансовой помощи в размере 28,2 млрд рублей, объясняя это тем, что в республике сложилась катастрофическая ситуация. Соответствующее обращение было принято на сессии 25 октября.

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В Верховном Совете объяснили, что на погашение просроченной кредиторской задолженности необходимо 4,3 млрд рублей. На погашение коммерческих заимствований республики нужно ещё 17,9 млрд. Ещё 6 млрд рублей необходимо ежегодно для компенсации выпадающих доходов республиканского бюджета «от принятых на федеральном уровне решений и делегированных федеральным центром расходных обязательств».

По информации парламентариев, катастрофическая ситуация сложилась из-за потери доходной части бюджета «вследствие негативных тенденций в экономике прошлых лет». Также на ситуацию серьёзно повлияли «принятые за последние годы на федеральном уровне решения в области межбюджетных отношений и налогового регулирования».

«Понимаю, что депутаты хотели помочь региональной исполнительной власти и в целом республике, но мне не совсем ясно, каким образом были сформированы столь серьёзные цифры, о которых идёт речь. Считаю их не совсем корректными», — заявил Виктор Зимин, комментируя обращение депутатов.

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При этом глава региона признал, что Хакасия действительно нуждается в дополнительной помощи. Он также подчеркнул, республика начала получать финансовую поддержку ещё до обращения депутатов. По словам Зимина, Хакасии в виде бюджетных кредитов направлено 6 млрд рублей. Имеется договорённость о получении дополнительных финансовых траншей.

Зимин отметил, что просьба парламентариев о финансовой помощи «в какой-то мере высказана с опозданием».

Основной причиной возникновения и увеличения госдолга в Хакасии глава региона назвал падение мировых цен на уголь и металл:

«Для нас стал критическим 2012 год, когда это произошло. И с учётом того, что основными налогоплательщиками в республике являются угольные и алюминиевые предприятия Хакасия оказалась лидером в стране по падению налога на прибыль. При этом республика за последующие годы значительно увеличила социально-значимые расходы. В том числе это обусловлено выполнением указов президента, и мы эти задачи ответственно решаем».

Он объяснил, что 6-миллиардный разрыв между доходами и расходами бюджета образовался вследствие «увеличения заработной платы медицинским работникам, педагогам, специалистам других категорий бюджетной сферы, отчисления в обязательные фонды».

Виктор Зимин заявил, что экономика в Хакасии «динамично развивается». Также он выразил уверенность в том, что ситуация с бюджетом выправится за несколько лет.

Напомним, в 2016 году государственный долг Хакасии вырос на 6,1 миллиарда рублей. По итогам 2017 года госдолг республики составит уже 24,7 миллиарда рублей. Это 137% от собственных доходов. Причём 17,9 млрд из этой суммы — коммерческий долг. По информации Верховного Совета, расходы на обслуживание госдолга в 2017 году составят 2,5 млрд (более 14% от собственных доходов).

Республиканский бюджет на 2017 год парламентарии Хакасии приняли в декабре 2016 года. Его параметры сложились следующим образом: доходы — 22,4 миллиарда рублей; расходы — 26,7 млрд; дефицит — более 4 млрд рублей.