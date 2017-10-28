Киев, 28 октября, 2017, 14:44 — ИА Регнум. Спецпредставитель США по ситуации на Украине Курт Волкер провел встречу с депутатами Верховной рады по вопросу размещения миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе, а также по вопросу освобождения пленных. Об этом сегодня, 28 октября, сообщила глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко на своей странице в социальной сети Facebook.

Perohanych Верховная Рада Украины

«Состоялась встреча с Куртом Волкером. Обсудили наработки по продвижению украинской концепции миротворческой миссии ООН среди международных партнеров, законопроект в Верховной Раде, который готовим ко второму чтению о признании российской агрессии, территорий оккупированными; предоставление защитного оружия», — написала Гопко.

Также она добавила, что передала Волкеру письма от родственников пленных украинцев.

В ходе встречи Волкер заверил украинских депутатов что страны Запада «поддерживает украинскую концепцию миротворческой миссии».

Ранее сегодня стало известно, что Волкер провел встречу с президентом Украины Петром Порошенко.

По данным пресс-службы украинского президента, Порошенко и Волкер «скоординировали дальнейшие шаги по укреплению международного присутствия на Донбассе, как в рамках усилий в Нормандском формате, так и на международных площадках, прежде всего в Совете Безопасности ООН».