Мадрид, 28 октября, 2017, 14:01 — ИА Регнум. Испанская правоохранительная система грозит главе Женералитата Каталонии Карлесу Пучдемону уголовным делом, если он не сложит свои полномочия по указу из Мадрида. Об этом сегодня, 28 октября, пишет газета El Mundo.

ИА REGNUM Референдум в Каталонии

Напомним, накануне совет министров Испании с одобрения сената королевства ввел в действие 155-ю статью конституции, которая предполагает приостановку действия автономии Каталонии.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой распустил парламент Каталонии, её Женералитат (орган исполнительной власти), отправил в отставку главу Женералитата Карлеса Пучдемона и главу местной каталонской полиции. Всего в отставку были отправлены 141 должностное лицо.

При этом, всего за час до того, как сенат Испании позволил правительству ввести в действие 155-ю статью конституции, законодательное собрание Каталонии приняло декларацию независимости и окончательно объявило о независимости региона от Испанского королевства.

Сегодня стало известно, что премьер-министр Рахой поручил своего заместителю, вице-премьеру Марии Сорайе Саенс де Сантамария выполнять функции главы Каталонии. Местную полицию Рахой переподчинил министру внутренних дел Испании.

Если Пучдемон и его соратники не сложат свои полномочия, то испанская правоохранительная система грозит им уголовными делами. В частности, испанское законодательство предусматривает до трех лет лишения свободы за незаконное исполнение полномочий.

Кроме того, ещё накануне стало известно, что прокуратура Испании собирается 30 октября подать в суд против членов руководящего бюро парламента и Женералитата Каталонии, обвиняя их в бунте в связи с провозглашением регионом независимости от Испании. Согласно испанскому законодательству, за данное преступление может грозить до 30 лет лишения свободы.