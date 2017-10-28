Москва, 28 октября, 2017, 14:08 — ИА Регнум. Названы фильмы-победители первого этапа XXXVII Международного студенческого фестиваля ВГИК. Они представят Россию на международном этапе, в котором примут участие представители из 35 стран.

Логотип Международного студенческого фестиваля ВГИК

Гран-При фестиваля получил фильм «Миллиард» Евгения Дудчака (мастерская В.И. Романова, В.С. Калинина).

Лучшим режиссером игрового фильма признали Владимира Базынкова (мастерская В.Б. Ахбадова) за картину «Параллель веков».

Бирон Ренато Боррайо Серрано (мастерская Б.Я. Караджева, Е.И. Резникова), работавший над фильмом «Ярик едет в школу», стал лучшим режиссером неигрового кино.

Фотографии пресс-службы Международного студенческого фестиваля ВГИК 37-ой Международный студенческий фестиваль ВГИК

Награду «Лучший режиссер анимации» получила Дарья Зимина (мастерская В.А. Ольшванга) за ленту «Шкафчик».

Напомним, первый этап фестиваля — это конкурс студенческих фильмов, на котором представлены учебные работы. В смотре приняли участие 116 картин, рекомендованных кафедрами ВГИКа.

В отборочную комиссию вошли режиссер Виталий Суслин, режиссер Анастасия Тарасова, режиссер Владимир Наумов, продюсер Георгий Шабанов, оператор Владислав Опельянц, кинообозреватель Дмитрий Теткин и звукорежиссер Михаил Буянов. Председателем жюри стал режиссер Юсуп Разыков.

Фотографии пресс-службы Международного студенческого фестиваля ВГИК 37-ой Международный студенческий фестиваль ВГИК

Фестиваль ВГИК — часть учебного процесса Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А. Герасимова. В нем принимают участие студенты ВГИКа и других кинематографических, телевизионных и театральных школ. Фестиваль проходит в два этапа. Первый из них завершился 27 октября. Второй этап пройдет с 13 по 14 ноября.

Помимо конкурса, на смотре представят ретроспективные и специальные кинопоказы на площадках Москвы и более 80-ти городов России.

Фестиваль проводит Всероссийский государственный институт кинематографии им. С.А. Герасимова и Продюсерский центр «ВГИК-Дебют» при поддержке Министерства культуры РФ, Правительства Москвы, Союза кинематографистов России.