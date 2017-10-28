Калининград, 28 октября, 2017, 12:30 — ИА Регнум. Глава администрации калининградского курорта Светлогорска Александр Ковальский, возможно, инсценировал вооруженное нападение на себя со стрельбой. Об этом сообщает ГТРК «Калининград» со ссылкой на собственное журналистское расследование.

Vesti-kaliningrad.ru Иллюстрация на сайте калининградских «Вестей» с подписью: «На фото: «Огнестрел» Ковальского».

«В ходе проверки информации о нападении следственные органы установили, что чиновник получил травму при падении на своем приусадебном участке. Упал на некую металлическую конструкцию. На фотографии, которую нам удалось получить, пулевого ранения даже не видно», — сообщают калининградские «Вести».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что мобильный телефон чиновника уже несколько дней отключен, а коллеги Ковальского, в частности, глава Светлогорского района Владимир Бондаренко заявил журналистам, что не готов ничего комментировать.

Напомним, несколько дней назад новостной портал «Клопс» сообщил со ссылкой на самого Ковальского, что чиновник едва не стал жертвой киллера, причем у своего собственного особняка.

«Открыл калитку, вышел за ворота, и в меня выстрелили один раз. Неизвестный мужчина стоял в метре от меня. Я упал», — цитирует Ковальского издание.

Со слов Ковальского, «знакомые врачи», осмотрев рану, сообщили, что пуля прошла навылет и не задела внутренних органов. В полицию заявления градоначальник писать не стал.

«Вести» в своем расследовании уточняют, что «по предварительным данным, во время несчастного случая Ковальский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения».

«Факт получения травм он преподнёс иначе — для поднятия внимания к своей личности и хотел покинуть регион на момент следственных действий, в результате был изобличён в обмане», — дополняет ГТРК «Калининград».

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в этом году Александр Ковальский уже попадал в скандальную криминальную медиахронику. Минувшей весной депутат Калининградской областной Думы Игорь Рудников, ставший жертвой реального вооруженного нападения, назвал чиновника предполагаемым заказчиком преступления.