Москва, 28 октября, 2017, 12:22 — ИА Регнум. ИА REGNUM публикует поступившее в редакцию заявление депутата Государственной Думы России, первого заместителя председателя Комитета по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителя Института стран СНГ Константина Затулина по произошедшему в прямом эфире скандале, устроенном лидером ЛДПР Владимиром Жириновским

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

«Хочу поблагодарить всех, кто счел необходимым выразить свое отвращение к безобразной сцене, устроенной пару дней назад Владимиром Жириновским в эфире Владимира Соловьева. Не то, что я в связи с его хамством нуждался в поддержке — просто важно знать: порядочные люди, вне зависимости от своих политических пристрастий, на твоей стороне.

Придя в политику четверть века назад, я давно научился отличать ее от политиканства. Цену политиканства Владимира Жириновского я определил давным-давно, еще в Первой Государственной Думе, когда он сорвал подготовленный мной с Сергеем Глазьевым вотум недоверия правительству Виктора Черномырдина, продолжая «вешать клюкву» на уши о своей оппозиционности доверчивому электорату. Но сейчас речь не об этом.

Речь о том, к сожалению, что дешевая мода на господина Жириновского играет скверную шутку с качеством любого сколь-нибудь серьезного разговора на серьезные темы, что в Думе, что на телевидении. И с самим Жириновским тоже: он совершенно распоясался. Дело даже не в его площадной лексике, которую кто-то, быть может, принимает за крутизну. Абсолютно безответственный, Владимир Жириновский без тени смущения говорит сегодня прямо противоположное тому, что утверждал вчера. Флюгер, которому мы предоставляем аудиторию.

Я не намерен бесконечно терпеть, как в той передаче, разглагольствования Жириновского о России-гермафродите, дураке Сталине, который не сделал ставку на Гоминдан в Китае в 1945 году, или о пяти турецких самолетах, которые надо было сбить за один российский (это после случившейся у Жириновского в нужный момент вспышки любви к Турции). У меня с нервами все в порядке, поле боя или дискуссии я никогда не покидал. Могу только подтвердить, что озвученное у Соловьева решение господина Жириновского никогда со мной не встречаться, будет самым разумным в его, а не в моей ситуации.

У нас на Кавказе не принято бить стариков, даже если они страдают от словесной невоздержанности. Ремейк с апельсиновым соком мне тоже не подходит. Мне кажется, что самораздевающие речи Жириновского характеризуют его самого больше, чем какие-либо комментарии со стороны. Так что легким испугом (или расстройством) отделался не Остап Бендер, а пытавшаяся сбить его лошадь».

ИА REGNUM напоминает, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» в дискуссии с первым заместителем председателя Комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководителем Института стран СНГ Константином Затулиным опсутился до плошадной брани и ненормативной лексики, тем самым в очередной раз дискредитировав себя как депутата высшего законодательного органа России.