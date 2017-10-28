Калуга, 28 октября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. 14 выпускников Кондровского и Азаровского детских домов Калужской области принимают участие в новом региональном проекте «Наставники: не рядом, а вместе!», сообщает 28 октября корреспондент ИА REGNUM. Наставниками стали руководители предприятий и организаций высшего звена, деятели культуры, науки, образования, искусства и спорта, среди которых министр труда и социальной защиты области Павел Коновалов, министр внутренней политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, министр финансов области Валентина Авдеева, министр образования и науки области Александр Аникеев, директор Калужского драматического театра Александр Кривовичев и другие.

Admoblkaluga.ru Участники проекта

Как заявил министр труда и социальной защиты региона Павел Коновалов на мероприятии, посвящённом старту проекта, наставничество — одно из актуальных направлений развития волонтерского движения. И особенно важно наладить эффективное взаимодействие НКО, государства и бизнеса.

«Мы ставим большую цель — вернуть наставничество в культуру нашей страны. Наставничество всегда было естественной формой передачи опыта от старшего к младшему в жизни разных слоёв общества России. Ведь когда мы можем со всей ответственностью и любовью передать свой опыт другим, мы и сами формируемся как личности. Находим в служении другим самих себя. Истинное счастье — видеть, как младшие делают успехи!» — отметил он.

В рамках шести встреч с наставником подопечному будет оказано содействие в уточнении его жизненных планов, касающихся будущей работы и получения профессионального образования.

Организаторами проекта выступили министерство труда и социальной защиты Калужской области, министерство внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области; некоммерческая организация «Центр социальной и правовой помощи детям «Старт в будущее», межрегиональная общественная организация «Межрегиональная тьюторская ассоциация», АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Напомним, по состоянию на июнь 2017 года в Калужской области функционировали 6 организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В их числе: один дом ребенка, две школы-интерната, два детских дома (Кондровский и Азаровский), а также одна организация для детей-инвалидов с умственной отсталостью. Численность детей, воспитывающихся в двух детских домах, на 1 июня 2017 года составила 114 человек.

На начало 2017 года в Калужской области проживали 3006 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 2605 детей воспитываются в 1783 приёмных и опекунских семьях региона, ещё 272 ребенка всё ещё ждут новых родителей. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в калужском регионе сократилось до 1,68%.