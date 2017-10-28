Москва, 28 октября, 2017, 11:52 — ИА Регнум. Власти Южной Осетии заявили, что готовы рассмотреть вопрос о признании независимости Каталонии. Соответствующее заявление сделал сегодня, 28 октября министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев в интервью РИА Новости.

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Напомним, накануне парламент Каталонии проголосовал за принятие декларации независимости автономии от Испанского королевства. В ответ на это Мадрид официально ввёл в действие 155-ю статью испанской конституции и распустил органы власти автономии. Будут ли подчинятся этому указу из Мадрида парламент и Женералитат Каталонии пока не известно.

Медоев рассказал, что только что вернулся из Барселоны, где открыл представительство Южной Осетии.

«Я сам только что вернулся из Барселоны, где мы открыли офис нашего представительства. Руководство Южной Осетии рассмотрит вопрос о признании независимости Каталонии, если будет получено соответствующее обращение из Каталонии», — сказал Медоев.

Глава южноосетинского МИД подчеркнул, что никто не вправе отказать жителям автономии в стремлении обрести собственное государство.

«Референдум — высшая форма демократического волеизъявления народа, и никто не вправе отказать каталонцам в стремлении к обретению собственного государства», — сказал Медоев.