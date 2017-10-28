Анкара, 28 октября, 2017, 08:52 — ИА Регнум. Турция отказалась признать независимость Каталонии. Соответствующее заявление распространило министерство иностранных дел Турции накануне, 27 октября.

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В заявлении турецкого МИД сказано, что Анкара внимательно следит за событиями в «испанской автономии Каталонии».

«Шаг, который был сделан парламентом Каталонии, не является верным решением. Мы с уважением относимся к территориальной целостности Испании, конституции страны и воле испанского народа. Принятое в одностороннем порядке решение парламента не соответствует конституции Испании, её законам и не отражает волю населения региона», — сказано в заявлении МИД Турции.

Также турецкие власти выражают надежду на то, что сторонам конфликта удастся справиться с ростом напряженности, и проблема будет решена в рамках «демократии и верховенства права».

Ранее независимость Каталонии отказались признавать Германия, Великобритания и Франция. Также о непризнании нового государства заявила Аргентина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне состоялось заседание парламента Каталонии, на котором большинство депутатов приняли Декларацию о независимости региона от Испанского королевства.

В ответ на это, официальный Мадрид ввел в действие 155-ю статью конституции Испании, которая останавливает работу органов власти автономии и переподчиняет управление регионом на центральные власти.

Премьер-министр Испании Мариано Райхо заявил, что распускает парламент и Женералитат Каталонии, отстраняет от должности главу Женералитата Карлеса Пучдемона, а также снимает с должности главу каталонской полиции.

Судя по всему, каталонские власти не собираются подчинятся приказам из Мадрида.