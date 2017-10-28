Глава Пентагона: США не смирятся с КНДР, обладающей ядерным оружием
Вашингтон, 28 октября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его страна никогда не смирится с обладающей ядерным оружием Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает Reuters.
«Любая атака на США или на наших союзников будет отбита, а любое применение ядерного оружия будет сопряжено с массированным военным реагированием, одновременно эффективным и подавляющим», — сказал Мэттис.
Он также подчеркнул, что США никогда не смирятся с существованием Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.
«Если Пхеньян останется на «пути баллистических ракет и атомных бомб», это окажется контрпродуктивным и снизит безопасность КНДР», — отметил Мэттис.
Стоит отметить, что заявление Мэттиса несколько запоздало, так как Северная Корея уже обладает ядерным оружием. Эта страна провела серию ядерных испытаний — известно о как минимум шести ядерных взрывах различной мощности. Кроме того, КНДР успешно разработала и испытала ряд баллистический ракет, как средств доставки ядерных боеголовок.
Пхеньян всегда указывал, что создает ядерное оружие для защиты своих национальных интересов и суверенитета от посягательств других стран — прежде всего от США и их сателлитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели» рассказал, что отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир во время официального визита Путина в Северную Корею в 2001 году рассказал российскому лидеру, что у его страны есть ядерная бомба.