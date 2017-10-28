Вашингтон, 28 октября, 2017, 07:45 — ИА Регнум. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что его страна никогда не смирится с обладающей ядерным оружием Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает Reuters.

U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Shawn P. Eklund Глава Пентагона Джеймс Мэттис

«Любая атака на США или на наших союзников будет отбита, а любое применение ядерного оружия будет сопряжено с массированным военным реагированием, одновременно эффективным и подавляющим», — сказал Мэттис.

Он также подчеркнул, что США никогда не смирятся с существованием Северной Кореи, обладающей ядерным оружием.

«Если Пхеньян останется на «пути баллистических ракет и атомных бомб», это окажется контрпродуктивным и снизит безопасность КНДР», — отметил Мэттис.

Стоит отметить, что заявление Мэттиса несколько запоздало, так как Северная Корея уже обладает ядерным оружием. Эта страна провела серию ядерных испытаний — известно о как минимум шести ядерных взрывах различной мощности. Кроме того, КНДР успешно разработала и испытала ряд баллистический ракет, как средств доставки ядерных боеголовок.

Пхеньян всегда указывал, что создает ядерное оружие для защиты своих национальных интересов и суверенитета от посягательств других стран — прежде всего от США и их сателлитов в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарном заседании «Российской энергетической недели» рассказал, что отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир во время официального визита Путина в Северную Корею в 2001 году рассказал российскому лидеру, что у его страны есть ядерная бомба.