Москва, 28 октября, 2017, 04:06 — ИА Регнум. Решение парламента Каталонии о независимости от Испании не является правомочным из-за отсутствия в списках голосовавших многих депутатов, сообщил журналистам посол Испании в России Игнасио Ибаньес.

Embajada de España en Rusia Игнасио Ибаньес

Комментируя объявление независимости Каталонии по итогам голосования в региональном парламенте, Ибаньес напомнил, что в ходе принятия резолюции часть депутатов отказалась от участия в процессе, выразив таким образом свой протест инициативе Барселоны.

«Нет, конечно, это не решение», — сказал он.

Испанский посол подчеркнул, что, по его мнению, проведенное в каталонском парламенте голосование — это не решение большинства, поэтому на него нельзя опираться.

«Большая часть граждан Каталонии выступают за диалог», — утверждает он.

Напомним, 27 октября депутаты Каталонии проголосовали за резолюцию о выходе региона из состава Испании. Из 135 депутатов в голосовании участвовали 84 человека: 72 поддержали инициативу, десять — отвергли, причем двое воздержались.

Представители трех партий — Социалистической партии, Народной партии и партии «Граждане» — демонстративно покинули зал заседаний, считая такую постановку вопроса неприемлемой.

В ответ на решение Барселоны испанский премьер-министр Мариано Рахой объявил о роспуске каталонского парламента и правительства. 21 декабря 2017 года в регионе пройдут выборы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 октября официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что принятое в Барселоне решение не изменило ранее высказанной Москвой позиции.

Позиция Москвы заключается в том, что вопрос о независимости Каталонии — это внутреннее дело Испании, которое должно решаться «строго в русле действующего испанского законодательства».

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