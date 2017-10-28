Рим, 28 октября, 2017, 03:33 — ИА Регнум. Суд Рима приговорил к 24 годам лишения свободы гражданина Италии, намеренно заразившего десятки женщин ВИЧ-инфекцией, передает Reuters.

ВИЧ.РФ Борьба с ВИЧ

33-летний бухгалтер из Рима Валентино Таруто на протяжении десяти лет, с 1995 по 2015 год, соблазнил не менее 53 женщин, 32 из них оказались заражены смертельным вирусом.

При этом осужденный знал о своей болезни и намеренно не использовал контрацептивы. По свидетельствам пострадавших женщин, Таруто заявлял доверчивым партнершам, что у него аллергия на презервативы.

Тем не менее, суд не стал давать ВИЧ-террористу максимально возможное пожизненной заключение по причине того, что он болен неизлечимой болезнью.

Напомним, ВИЧ-инфекция вызывает медленно прогрессирующее неизлечимое заболевание, известное как СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита). Без врачебного вмешательства СПИД вызывает смерть через 9 — 11 лет после заражения.