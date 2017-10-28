Москва, 28 октября, 2017, 03:11 — ИА Регнум. Националистическая политика украинских властей «выйдет им боком», о чем, в частности, свидетельствует вето Будапешта на проведение саммита Украина-НАТО, сообщил член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

Dmitry Rozhkov Алексей Пушков

Комментируя заявление венгерского министра иностранных дел Петера Сиярто о том, что Венгрия наложила вето на саммит Украина-НАТО, Пушков написал следующее:

«Венгрия верна обещаниям — наложила вето на саммит Украина-НАТО. Это не Польша — много шума и ничего. Национализм Киева еще выйдет ему боком».

Напомним, 27 октября Сиярто заявил, что Венгрия выступила против проведения саммита, так как «не может поддержать интеграционные устремления Украины».

Созыв саммита возможен лишь при единогласном одобрении этой инициативы среди стран-участниц альянса. Мероприятие планировалось провести 6 декабря 2017 года.

По словам венгерского представителя, вето наложено после «удара в спину» из Киева, принявшего в сентябре 2017 года закон «Об образовании». Закон был подписан украинским президентом 25 сентября 2017 года.

После внесенных изменений на Украине школьники — представители нацменьшинств — смогут получать образование на родном языке лишь до пятого класса. Начиная с 5 класса они должны учиться на украинском языке, а родной изучать как отдельную дисциплину.

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В ответ на нововведение Будапешт обещал инициировать пересмотр соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом.

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