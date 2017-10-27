Лос-Анджелес, США, 28 октября, 2017, 02:59 — ИА Регнум. Площадь лесного пожара в Национальном парке Кливленд на юге Калифорнии за сутки выросла вдвое, до 283 гектар, передает Los Angeles Times.

skeeze Лесные пожары

В настоящий момент в парке и близлежащих населенных пунктах объявлена эвакуация. В частности, эвакуированы деревни Лэйкленд и Беар Крик. В тушении пожара задействовано более тысячи человек.

Известно, что пожар начался 26 октября в результате ДТП — мотоциклист врезался в дерево, его транспортное средство загорелось.

Сам мотоциклист не пострадал, однако огонь быстро перекинулся на сухую растительность национального парка и начал распространяться с огромной скоростью.

Напомним, текущий «сезон пожаров» в Калифорнии оказался одним из самых разрушительных за десятилетия. С весны текущего года в штате сгорело более 35 тысяч квадратных километров территории.

В результате крупных пожаров в октябре на севере Калифорнии погибли более 40 человек, разрушены не менее 7000 домов, уничтожены виноградники округов Напа и Сонома, а также все легальные поля марихуаны в Калифорнии.

Предварительный ущерб только от последних пожаров в районе Сан-Франциско оценивается более чем в миллиард долларов США.

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