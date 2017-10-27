Москва, 28 октября, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Цена на нефть марки Brent впервые с июля 2015 года поднялась выше отметки в $60 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне 27 октября.

Нефть марки Brent

По состоянию на 18:15 мск стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent выросла на 1,74%, достигнув $60,34 за баррель. При этом фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в декабре подорожали на 2,2% — до $53,78 за баррель.

Напомним, в предыдущий раз цена барреля нефти Brent поднималась выше $60 3 июля 2015 года. 26 октября цена барреля Brent впервые с сентября 2017 года поднялась выше отметки в $59.

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Рост нефтяных цен эксперты объясняют заявлением наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда о возможном продлении сделки «ОПЕК+».

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