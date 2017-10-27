Москва, 28 октября, 2017, 01:46 — ИА Регнум. Ходатайство «Роснефти» о замораживании действия лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья на Южно-Черноморском лицензионном участке восточной части акватории Черного моря удовлетворено Федеральным агентством по недропользованию (Роснедра), сообщили в компании.

lalabell68 Нефтяная вышка

Уточняется, что решение «Роснефти» принято из-за санкций, в результате которых деятельность на этом участке потеряла эффективность. Есть и еще такой фактор как отсутствие соответствующих требованиям буровых судов и бурового оборудования на рынке нефтесервисных услуг.

Напомним, нефтегазовая отрасль российской экономики является одной из «мишеней» западных санкций. В результате запрета Вашингтона на экономическое партнерство с российскими компаниями инвестиции в разведку и освоение новых месторождений резко сократились.

Как отмечают эксперты, западные санкции очень сильно ограничили доступ российских компаний к наиболее современным западным технологиям разведки и освоения месторождений. Освоение новых запасов нефти было заторможено.

Между тем, добыча нефти и газа остается важнейшей сферой российской экономики. Как заявил 19 октября глава «Роснефти» Игорь Сечин, на ближайшие 20−30 лет нефть будет оставаться основой мировой топливной энергетики.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября российский министр энергетики Александр Новак заявил, что средняя себестоимость нефтедобычи в России составляет $10—15 за баррель.