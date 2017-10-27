«Все эти женщины лгут?» — Трампу напомнили о сексуальных домогательствах
Вашингтон, 28 октября, 2017, 01:35 — ИА Регнум. Белый дом считает все обвинения в адрес президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах ложью, сообщает The Washington Post.
Вопрос об официальной позиции Белого дома по поводу обвинений Трампа в домогательствах прозвучал во время брифинга пресс-службы администрации президента США.
Журналист Жаклин Алемани спросила, являются ли слова президента о том, что сообщения как минимум 16 женщин о сексуальных домогательствах со стороны Трампа являются ложью и что такова официальная позиция Белого дома.
«Является ли официальной позицией Белого дома то, что все эти женщины лгут?» — спросила журналист.
«Да, с самого начала мы ясно говорили об этом, и президент говорил об этом», — ответила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.
Напомним, тема сексуальных домогательств к разным женщинам со стороны Дональда Трампа широко освещалась в СМИ в течение всего 2016 года, накануне выборов президента США.
После того, как кандидат от Республиканской партии выиграл выборы, новых обвинений не появлялось. Ни одно из обвинений, прозвучавших в ходе избирательной кампании, так и не привело к судебному разбирательству.