Москва, 27 октября, 2017, 22:41 — ИА Регнум. Москва и Будапешт серьёзно обеспокоены проводимой Киевом политикой украинизации. Об этом было заявлено 27 октября на переговорах замминистра иностранных дел России Владимира Титова с главой МИД Венгрии Петером Сиярто, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

«В контексте урегулирования кризиса на Украине констатирована безальтернативность выполнения Минских соглашений, выражена серьёзная озабоченность проводимой Киевом политикой тотальной «украинизации», её пагубным воздействием на положение национальных меньшинств в этой стране», — говорится в сообщении пресс-службы МИД России.

Ранее сегодня стали известно, что Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина-НАТО, который был намечен на 6 декабря 2017 года. Как заявил Петер Сиярто, Будапешт выступил против организации саммита, так как «не может поддержать интеграционные устремления Украины».

Он отметил, что помимо скандального украинского закона «Об образовании», беспокойство венгерской стороны вызывают ещё два законопроекта, находящихся в настоящее время на рассмотрении в Верховной раде — о языке и о гражданстве.

Как сообщается, среди других тем обсуждавшихся на встрече Титова и Сиярто, были мирное урегулирование в Сирии и на Корейском полуострове, проблематика Западных Балкан. Также были рассмотрены вопросы взаимоотношений по линии Россия-ЕС и Россия-НАТО.