Москва, 27 октября, 2017, 22:01 — ИА Регнум. Новый посол США в Российской Федерации Джон Хантсман дал первый официальный прием в Спасо-Хаусе с момента своего вступления в должность.

Джон Хантсман

Выступая со своей первой публичной речью в качестве посла США в России, Хантсман заявил, что для него большая честь быть послом в Москве в критический период российско-американских отношений.

«Для нас с Мэри Кэй (супруга посла — ИА REGNUM ) огромная честь быть здесь в достаточно критический момент российско-американских отношений. Если Россия и США могли бы найти точки соприкосновения, мир стал бы гораздо безопаснее и более процветающим», — сказал дипломат.

Он тепло приветствовал всех гостей приема, а также отметил, что в российско-американских отношениях «присутствует как много сложностей, так и возможностей». Хантсман выразил убежденность, что с точки зрения безопасности для всего мира лучше, когда Россия и США находят общий язык.

«Нашим приоритетом, как хозяев этого дома (резиденции посла — ИА REGNUM ), является восстановление доверия и построение мостов», — отметил Хантсман.

Стоит отметить, что Хантсману досталось очень тяжелое «наследство». В результате катастрофического охлаждения российско-американских отношений, американская дипмиссия в России сокращена более чем в три раза. Уровень недоверия между Московой и Вашингтоном зашкаливает, при том, что российская сторона неоднократно проявляла добрую волю к реанимации российско-американских отношений, но с условием уважения российских национальных интересов. Вашингтон на это всегда отвечал высокомерным отказом.