Москва, 27 октября, 2017, 21:07 — ИА Регнум. Член правления Национального союза мясопереработчиков России, председатель экспертного совета по отраслевому государственному регулированию Сергей Шмелев прокомментировал усиление российскими властями продовольственного эмбарго против стран Запада. Соответствующее заявление он сделал сегодня, 27 октября, в интервью газете «Известия».

Аннибале Карачи. Лавка мясника. 1590

Напомним, ранее сегодня стало известно, что правительство Российской Федерации расширило продовольственные санкции против стран Запада. В список запрещённых ко ввозу в России продуктов из стран, которые ввели против России санкции, добавлены живые свиньи и субпродукты крупного рогатого скота, свиньи, овцы, козы, лошади, ослы, мулы, лошаки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское продовольственное эмбарго введено против США, всех стран Европейского союза, Австралии, Канады и ряда других стран, поддержавших западные санкции.

Шмелев рассказал, что на сегодняшний день Российская Федерация обеспечивается себя свининой собственного производства на 90%.

«По субпродуктам у нас существуют давние связи с Южной Америкой. В общем-то своего ливера у нас не так много. Но мы можем традиционно брать его в Южной Америке, так же как мы берем сегодня говядину, которой нам хронически не хватает», — заявил Шмелев.

Он пояснил, что имеет в виду мясопереработчиков, потому что ещё во времена СССР основной фокус делался на разведении молочного животноводства, а мясное направление активно развивается только в последние годы.

«Я поддержал бы это эмбарго. Хоть и пароходом за тридцать дней, но мы можем рассчитывать на Бразилию, Аргентину, Чили и так далее. Так что ничего страшного нет», — подытожил Шмелев.