Псков, 27 октября, 2017, 21:02 — ИА Регнум. Региональный политсовет Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» сегодня, 27 октября, одобрил кандидатуру бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака и на вакантное место в Псковском областном собрании депутатов и на должность члена Совета Федерации РФ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии, вакантный депутатский мандат в Псковском областном собрании депутатов образовался в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Николая Бурого.

Kremlin.ru Андрей Турчак

В региональный политический совет также поступило заявлено от следующего кандидата в партийном списке — Оксаны Лазаревой, которая отказалась от депутатского мандата. В связи с этим на вакантное место в региональном парламенте псковские единороссы предложили выдвинуть кандидатуру зарегистрированного исполняющего обязанности секретаря генерального совета «Единой России», бывшего губернатора Псковской области Андрея Турчака.

Вторым вопросом единороссы сразу же предложили президиуму генерального совета партии кандидатуру Турчака на должность члена Совета Федерации — представителя от Псковского областного собрания депутатов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах в Псковское областное собрание депутатов в 2016 году Турчак возглавлял список партии «Единая Россия», поэтому сохранил право на мандат в региональном парламенте. Прежний сенатор от Псковского областного собрания депутатов Александр Борисов сложил свои полномочия досрочно 25 октября. Александру Борисову также прочат должность в руководстве «Единой России» — по данным СМИ, он займёт пост руководителя Центрального исполнительного комитета партии.

Псковское областное собрание депутатов рассмотрит вопрос о делегировании Турчака в Совет Федерации на внеочередной сессии 2 ноября 2017 года.