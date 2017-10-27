Вашингтон, 27 октября, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Госдепартамент США официально обнародовал список российских компаний, ведение бизнеса с которыми запрещается в соответствии с односторонними санкциями Вашингтона.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Представленный перечень совпадает с тем, что ещё накануне обнародовали американские СМИ. В него вошли 33 российских компании, а также шесть разведывательных организаций.

В частности, под санкции попали «Рособоронэкспорт», «Ростех», «Калашников», «МиГ», «Сухой», «Ижмаш», «Туполев», «Алмаз-Антей», «Вертолеты России», «Уралвагонзвавод» и другие концерны и предприятия.

Кроме этого, в санкционном списке фигурируют Федеральная служба безопасности, Служба внешней разведки, Главное управление Генерального штаба Вооружённых сил России, а также компании «Специальный технологический центр» и «Цифровое оружие и защита» и автономная некоммерческая организация «Профессиональное объединение конструкторов систем информатики».

Напомним, законопроект о новых санкциях против России в июле 2017 года был практически единогласно принят Конгрессом США, что лишило президента Дональда Трампа наложить вето на документ. В августе новый закон был подписан главой Белого дома.

Данный закон не только предусматривает санкции против России, но также лишает Дональда Трампа ряда президентских полномочий — теперь глава Белого дома не сможет принять решение о смягчении или отмене санкций без получения согласия Конгресса.

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