Калуга, 27 октября, 2017, 19:23 — ИА Регнум. 26−27 октября глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов принял участие в заседании координационного совета союза, прошедшем в городе Якутске. Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, участники заседания поздравили депутатов Городской думы Якутска со знаменательной датой — 195-летием со дня основания представительного органа Якутска.

Пресс-служба городской думы Калуги Александр Иванов принял участие в заседании координационного совета союза, прошедшем в городе Якутске

«На протяжении всей истории Якутска органы местного самоуправления играли важную роль во всех сферах городской жизни, всегда были самым близким к жителям уровнем власти, — подчеркнул Александр Иванов. — И сегодня Городская дума Якутска не только определяет основные направления развития города, решает важнейшие вопросы городской жизни, но и активно взаимодействует с населением, депутаты оказывают всестороннюю помощь избирателям, стремятся к повышению качества жизни своих земляков».

В ходе заседания члены Координационного совета обсудили актуальные вопросы, связанные с развитие системы местного самоуправления в России. «В настоящее время перед представительными органами стоит широкий круг задач, одной из главных среди них является стратегическое планирование развития муниципальных образований, — рассказал Александр Иванов. — Второй важной составляющей работы депутатов является контроль за решением вопросов местного значения. Так, в текущем году депутатский корпус на местах осуществлял постоянный мониторинг хода реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Также в ходе заседания были рассмотрены передовые практики муниципального управления, обсуждались вопросы вовлечения граждан в решение вопросов местного значения, дальнейшие перспективы реализации программы «Формирование комфортной городской среды» и развития территориального общественного самоуправления.