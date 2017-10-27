Сенат Испании ответил на независимость Каталонии вводом прямого управления
Мадрид, 27 октября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции в ответ на утверждение в парламенте Каталонии резолюции о провозглашении независимости региона, сообщает 27 октября газета «Известия».
Испанское законодательство предусматривает право Мадрида ограничить права региональных властей, если автономия не выполняет своих обязательств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой, комментируя утверждение каталонским парламентом резолюции о независимости региона, заявил, что «государство восстановит законность в Каталонии».
Напомним, 27 октября парламент Каталонии 70-ю голосами против десяти проголосовал за утверждение резолюции о провозглашении независимости региона от Испании.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона, большинство участников которого проголосовали за независимость. Референдум проводился при жестком противодействии испанских силовиков. Представляя парламенту Каталонии результаты референдума, глава женералитата Карлес Пучдемон заявил о провозглашении Каталонии независимой республикой, одновременно предложив вступить в переговоры с Мадридом.