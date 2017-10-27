Мадрид, 27 октября, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Сенат Испании одобрил применение 155-й статьи конституции в ответ на утверждение в парламенте Каталонии резолюции о провозглашении независимости региона, сообщает 27 октября газета «Известия».

ИА REGNUM Барселона

Испанское законодательство предусматривает право Мадрида ограничить права региональных властей, если автономия не выполняет своих обязательств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой, комментируя утверждение каталонским парламентом резолюции о независимости региона, заявил, что «государство восстановит законность в Каталонии».

Напомним, 27 октября парламент Каталонии 70-ю голосами против десяти проголосовал за утверждение резолюции о провозглашении независимости региона от Испании.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона, большинство участников которого проголосовали за независимость. Референдум проводился при жестком противодействии испанских силовиков. Представляя парламенту Каталонии результаты референдума, глава женералитата Карлес Пучдемон заявил о провозглашении Каталонии независимой республикой, одновременно предложив вступить в переговоры с Мадридом.