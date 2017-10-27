Мадрид, 27 октября, 2017, 18:17 — ИА Регнум. Премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал испанцев к спокойствию и пообещал, что верховенство права восстановит законность в Каталонии. Об этом глава испанского правительства заявил 27 октября на своей странице в Twitter.

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Заявление премьер-министра связано с одобрением законодательным собранием сената Испании предложения совета министров по введению в действие 155-й статьи конституции, позволяющей отменить автономный статус Каталонии и ввести прямое управление.

Ранее Рахой сообщил, что в случае применения 155-й статьи конституции президент, вице-президент и советники женералитата будут уволены.

Как сообщало ИА REGNUM, решение сената Испании было принято примерно через час после того, как законодательное собрание Каталонии проголосовало большинством голосов за принятие резолюции, признающей независимость автономного сообщества от Испании.

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Напомним, 1 октября 2017 года в Каталонии прошел референдум о независимости. Большинство каталонцев, пришедших на выборы, проголосовало за отделение от Испании. Мадрид результаты референдума признать отказался, а конституционный суд Испании аннулировал закон о референдуме.