Ереван, 27 октября, 2017, 17:33 — ИА Регнум. Для Армении сохранение и развитие атомной энергетики остается стратегическим направлением, что отображено в принятой в декабре 2015 года программе правительства «Направления долгосрочного (до 2036 г.) развития энергетической сферы Республики Армения». Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян 27 октября на заседании Совета безопасности по атомной энергетике при президенте Армении.

ИА REGNUM Энергетика

На ежегодном, 15-ом заседании совета Саргсян представил его членам нового главу структуры Мирослава Липара, являющегося старшим советником МАГАТЭ и Всемирной ассоциации операторов АЭС.

В своем слове Саргсян подчеркнул, что наличие АЭС в формировании базисной электроэнергетики позволит Армении сохранить необходимый уровень энергетической безопасности. «Программа предусматривает продление ресурса работы действующего блока до 2027 года, а впоследствии — реализовать поэтапную реализацию внедрения атомных блоков», — отметил он.

В целях продления срока службы действующего блока Армянской АЭС между Арменией и Россией были подписаны соглашения по предоставлению в этих целях гранта и кредита на $30 и $270 млн соответственно.

«В рамках программы по продлению ресурса действующего блока АЭС и повышению безопасности ее работы уже реализуются. Практически уже завершены работы первого этапа по инструментальному обследованию оборудования блока», — отметил президент Армении.

Он также напомнил, что при техническом содействии Евросоюза подготовлена стратегия по управлению радиоактивными отходами и отработанного ядерного топлива, на основе чего была доработана соответствующая конвенция. Последняя была утверждена соответствующим указом президента и принята правительством Армении.

Саргсян сообщил также, что в сентябре 2016 года был представлен окончательный вариант экспертной оценка стресс-теста, по итогам которого был разработан ряд мероприятий, уже включенных в программу по продлению срока службы станции. Коснулся он вопроса кадров: «Подготовка кадров — жизненная для нас необходимость. Подготовка специалистов — наиважнейшая для нас задача, решение которой позволит сохранить инфраструктуру в нашей республике».

Добавим, что в последнее время определенный информационный ажиотаж вокруг Армянской АЭС спровоцировал опубликованный текст соглашения Армении с ЕС, который планируется принять в ноябре текущего года. Одно из положений будущего соглашения касается обязательства Еревана по принятию мер, направленных на возможно скорое замещение АЭС иными мощностями и ее консервации.

Как ранее заявлял в интервью ИА REGNUM замминистра энергетики Армении Айк Арутюнян: «Большая часть средств, выделенных на работы по продлению срока службы станции, будет направлена повышение уровня ее безопасности. Весь процесс находится под жестким контролем МАГАТЭ и иных структур. Так что мы несерьезно относимся ко всякого рода публикациям и заявлениям, которые носят чисто политический характер и не соотносятся с действительностью».

Армянская АЭС, единственная в регионе, была введена в эксплуатацию в 1980 году. После спитакского разрушительного землетрясения работа станции была приостановлена. Повторный запуск АЭС состоялся в ноябре 1995 года. Два энергоблока станции оснащены российскими реакторами ВВЭР-440 первого поколения. Первый энергоблок в настоящее время остановлен, а эксплуатационный ресурс второго, мощностью 400 Мвт, заканчивается в 2019 году. На долю ААЭС приходится до 45% от общей выработки электроэнергии.