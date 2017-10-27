Барселона, Испания, 27 октября, 2017, 17:25 — ИА Регнум. Законодательное собрание Каталонии проголосовало за принятие резолюции, предложенной сторонниками независимости автономного сообщества от Испании. За независимость Каталонии от Испанского Королевства проголосовали 72 депутата, 10 голосовали против, двое воздержались. При этом оппозиционные депутаты (Народная партия, Социалисты и Партия граждан) отказались участвовать в голосовании и покинуи зал заседания.

ИА REGNUM Барселона

В здании каталонского заксобрания собрались все мэры каталонских городов, которые эмоционально приветствовали решение парламента о провозглашении независимости, подняв вверх свои жезлы — символы власти мэров.

Десятки тысяч людей окружили здание каталонского парламента и также приветствовали объявление независимости.

Стоит отметить, что голосование в каталонском заксобрании прошло на фоне заседания сената Испании, который сегодня должен решить — позволить ли правительству Испании задействовать 155-ю статью конституции и лишить Каталонию самоуправления.

Спустя примерно час после голосования в каталонском заксобрании сенат Испании одобрил предложение совета министров Испании по введению в действие 155-й статьи конституции королевства о приостановке автономии Каталонии.

После появления информации о принятии каталонским парламентом декларации о независимости, премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что его правительство примет все возможные меры по возвращению Каталонии в состав Испании. Испанский сенат на сегодняшнем заседании дал Рахою такую возможность.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона. Большинство участников референдума проголосовали за независимость несмотря на то, что референдум проходил под жестким прессингом испанских силовиков.

Спустя несколько дней, представляя парламенту Каталонии официальные результаты референдума, глава женералитата Карлес Пучдемон заявил, что на основании результатов он провозглашает Каталонию независимой страной с формой правления в виде республики. Однако он тут же предложил заксобранию отложить введение в действие декларации о независимости Каталонии, чтобы вступить в переговоры с Мадридом для реализации волеизъявления каталонского народа.

Но Мадрид не был настроен на какие-либо переговоры и никакой независимости Каталонии не признавал.

В СМИ появлялись различные версии дальнейшего развития событий, в частности, утверждалось, что Пучдемон согласится с роспуском каталонского парламента и проведением досрочных выборов, а Мадрид не станет вводить в действие 155-ю статью конституции. Однако, на сегодняшнем заседании Пучдемон заявил, что Мадрид не дает никаких реальных гарантий, которые бы позволили провести выборы в нормальном порядке. В отсутствие этих гарантий сегодня созыв парламентских выборов не обоснован, сказал Пучдемон. После этого парламент принял декларацию о независимости Каталонии.