Москва, 27 октября, 2017, 17:52 — ИА Регнум. Москвичи, живущие в тяжёлых экологических условиях, надеются достучаться до президента России Владимира Путина, 27 октября заявил руководитель энергетической программы Гринпис Владимир Чупров. По его словам, несколько инициативных групп с востока и юго-востока Москвы обратились в Совет по правам человека с просьбой разобраться с проблемой загрязнения воздуха. Отметим, что это обращение состоялось как раз накануне встречи членов совета с главой государства, которая назначена на 30 октября. Под обращением подписались около тысячи человек, сообщает пресс-служба Гринпис.

Джузеппе Арчимбольдо. Запах. 1560-е

«Этой истории уже несколько лет, — заявила корреспонденту ИА REGNUM жительница района Новокосино Наталья Бобкова. — Сначала из-за сильного запаха жители Балашихи обратились к президенту на «Прямой линии» с просьбой закрыть мусорный полигон «Кучино». Свалку закрыли через пару дней. Однако через некоторое время снова стала распространяться сильная вонь. Мы пытались найти причину — выяснить, откуда идет такой ужасный запах. У нас появилось несколько версий, одна из которых касается работы мусороперерабатывающего завода в Кожухове».

По её словам, как только ветер начинает дуть со стороны завода, сразу же появляется невыносимое зловоние.

«По всей видимости, после того как полигон «Кучино» закрылся, мусор стали свозить на этот завод, перерабатывающих мощностей которого не хватает, — говорит Бобкова. — Проверки, которые проводились по нашей просьбе, делались только в дневное время, тогда как выбросы неприятного запаха происходят ночью и вечером», — считает Бобкова.

Она отметила, что экологическая обстановка, сложившаяся в районе, сделала жизнь местных жителей невыносимой. Кроме удушливого смрада, их мучают головные боли. Также начался массовый падеж птиц. От запаха невозможно укрыться нигде — ни дома, ни в кинотеатрах, ни в торговых центрах. Московские чиновники только отмахиваются.

«Мы обращались и в федеральная службу в сфере природопользования, и в комиссию по экологической политике Мосгордумы, и в управление по организации работы с документами правительства Москвы (отдел писем), и в департамент природопользования и охраны окружающей среды, и в правительство Москвы, — жалуется Бобкова. — Толку никакого. От нас отделываются отписками, а проблема остается. Более того, закрылся сайт Мосэкомониторинга, который прежде позволял нам следить за качеством воздуха. Мы купили собственные газоанализаторы, которые показали серьезный уровень загрязнения».

Отметим, что городские власти уже не первый раз игнорируют экологические проблемы, с которыми сталкиваются москвичи. Летом 2017 года, в районе Косино-Ухтомский предельная концентрация вредного вещества была превышена в 2,1−4,1 раза, в районе Выхино-Жулебино — в 3,5 раза, в Капотне — в 1,34 раза. А 17 августа 2017 года на юго-востоке Москвы было зафиксировано пятикратное превышение ПДК сероводорода в воздухе. Как выяснили экологи, источником выбросов был столичный НПЗ.

Когда такие утечки происходят жители обращаются к московским чиновникам, которые заверяют их, что всё хорошо. При этом выбросы, как говорят экологи, чаще происходят ночью, когда город спит. Однако если сигнал поступает в департамент природопользования, то по заявке должны выехать государственный экологический эксперт и лаборатория Мосэкомониторинга, дабы замерить уровни выбросов, зафиксировать, а затем наложить соответствующий штраф. Возможен также дорогостоящий вариант вызова привлечения частной лаборатории.

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