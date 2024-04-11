Москва, 27 октября, 2017, 17:55 — ИА Регнум. Столичная энергосистема Москвы готова к сильным холодам, заявил 27 октября мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается на официальном портале столичного правительства. Такой вывод мэр сделал в процессе посещения районной тепловой станции «Жулебино».

Дарья Антонова ИА REGNUM Снежная Москва

"Каждый год выводятся новые установки, модернизируется оборудование. Система теплоснабжения становится более надёжной и экологичной, потому что меньше сжигает топлива. Надеюсь, что и эта зима пройдет без происшествий», — отметил Сергей Собянин.

Так, в последние годы Мосэнерго реализует программу модернизации оборудования и ведёт работу по снижению воздействия на окружающую среду. Таким образом в целом повышается эффективность тепло‑ и электроснабжения Москвы.

По словам управляющего директора ПАО Мосэнерго Александра Бутко, все профильные объекты успешно завершили подготовку к отопительному сезону, внутренние паспорта получены, и 3 ноября будет получен общий паспорт готовности к зиме.

Добавим, в 2016 году отпуск тепла районной тепловой станции «Жулебино» увеличился на 11,9 процента — с 548,5 тысячи до 613,5 тысячи гигакалорий. Отпуск тепла в первом полугодии 2017-го составил 346 тысяч гигакалорий. Сейчас на станции работают два водогрейных котла с суммарной нагрузкой порядка 100 гигакалорий в час. Остальные котлы подключат, когда наступит более холодная погода.

Напомним, Мосэнерго объединяет 15 электростанций, районные и квартальные тепловые станции и поставляет более 60 процентов электроэнергии, потребляемой Московским регионом, а также обеспечивает около 90% потребностей Москвы в тепловой энергии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон-2017 в Москве начался раньше обычного срока — в связи с низкой температурой уже 29 сентября в домах большинства районов заработали батареи.

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Отметим, что первые снегопады в Москве ждали ещё с начала отопительного сезона, однако только сегодня, 27 октября в столице выпал первый снег. Синоптики прогнозируют ухудшение дорожной ситуации и просят соблюдать осторожность. В свою очередь, спасатели патрулируют наиболее занесённые снегом трассы и устанавливают пункты обогрева.

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