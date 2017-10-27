Брюссель, 27 октября, 2017, 16:44 — ИА Регнум. Несмотря на то, что молочный кризис, которого не было десятилетиями, понемногу заканчивается, европейские производители молока, беспокоящиеся по поводу будущего сектора, вновь протестуют в Брюсселе.

Ян Вермеер. Молочница. 1658-1660

Одни из самых активных участников — представители Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 27 октября. В то время, как в Страсбурге идет пленарная сессия Европарламента, в Брюсселе возле здания Еврокомиссии молочники поставили скелеты коров и вновь пытаются обратить внимание не хрупкую ситуацию в молочном секторе ЕС.

Комментируя акцию протеста молочников, которые требуют ввести меры регулирования молочного рынка в Единую сельскохозяйственную политику ЕС, член Комитета Европарламента по сельскому хозяйству и развитию сельской местности, избранный от Литвы Бронис Ропе подчеркивает: кризисы, которые один за другим потрясли сельскохозяйственный сектор, доказывают, что нынешняя структура Единой сельскохозяйственной политики ЕС недостаточно сильная и не способна эффективно защищать фермеров.

По словам европарламентария, инициируя переговоры по реформам Единой сельскохозяйственной политики, необходимо рассмотреть возможность внесения в нее оправдавшихся и эффективных мер, например, программу временного добровольного сокращения производства молока, которая будет включаться при падении закупочных цен на сырье.

Европейский молочный совет, которому принадлежит Литовская ассоциация производителей молока, требует, чтобы Еврокомиссия внесла в Единую сельскохозяйственную политику следующего финансового периода инструмент управления кризисом молочного рынка.

Европейский молочный совет обосновывает это предложение своей сформулированной Программой ответственности рынка, которая опирается на принцип добровольного компенсируемого временного сокращения производства, когда в секторе появляются первые признаки кризиса. Именно на это предложение опирались временные меры Еврокомиссии, активированные после наступления кризиса в молочном секторе (когда за добровольное временное сокращение производства молока производителям выплачивались компенсации). Предполагается, что именно эта временная мера помогла совладать с кризисом, обрушившимся на молочный сектор, урегулировать количество сырьевого молока и добиться того, чтобы цены, по которым платили производителям молока, приблизились в себестоимости производства. Убедившись в эффективности этой меры и критикуя применяемую Еврокомиссией методику интервенционных покупок, члены Европейского молочного совета требуют начать дискуссии о внесении упомянутых мер управления кризисом в Единую сельскохозяйственную политику следующего периода. Это предложение протестующие высказали на встрече с представителями кабинетов еврокомиссара Фила Хогана и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Во время пленарной сессии Европарламента в Страсбурге как раз идут дискуссии о бюджете ЕС и целенаправленном его распределении. По словам европарламентария Ропе, подскочившие в торговых центрах цены на сливочное масло и другие молочные продукты еще не означают, что в секторе преобладает стабильность, поэтому, поддерживая борьбу молочников за выживание, Ропе призывает представителей Еврокомиссии и других составителей Единой сельскохозяйственной политики ЕС рассмотреть возможность внесения мер предотвращении кризиса в следующую политику, чтобы можно было эффективно преградить путь кризисам еще до их наступления.

Напомним, литовский молочный сектор в значительной степени был ориентирован на экспорт в Россию, однако после начала войны санкций, рухнул, а новые рынки так и не были найдены.