Ярославль, 30 октября, 2017, 12:17 — ИА Регнум. В Ярославле на митинге 7 ноября выступит правнук матроса крейсера «Аврора» Петра Дубинина Юрий Виноградов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском обкоме КПРФ.

Yarkprf.ru Матросы «Авроры», Петр Дубинин — слева

Ярославец Петр Дубинин в 1917 году служил на «Авроре» артиллеристом и входил в боевой расчет, который дал сигнал к штурму Зимнего дворца, рассказал корреспонденту ИА REGNUM его правнук Юрий Виноградов. Дубинин — выходец из деревни Семибратово Ростовского уезда Ярославской губернии. Историю о том, что его прадед служил на «Авроре», Юрий Виноградов знает с детства.

«На крейсер даже Ленин приходил. Владимир Ильич попросил показать ему тех матросов, которые дали знаменитый выстрел. Уволился с флота прадедушка в начале двадцатых годов», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Юрий Виноградов.

В Петрограде Петр познакомился со своей будущей женой, которая происходила из богатой семьи. Поженились и уехали жить в Ярославль. Чета Дубининых жила в районе Туговой горы. Супруга занималась хозяйством и растила пятерых детей. Петр зарабатывал на жизнь мелким ремонтом — чинил чайники, примусы, кастрюли и прочую утварь. Немного поработал на Ярославском паровозоремонтном заводе, а умер в начале шестидесятых годов.

«Судьба у детей Петра Дубинина сложилась разная. Сын Анатолий пошел на фронт добровольцем и служил на эсминце, его сын Роман проходил службу на подводной лодке «Ярославский комсомолец». Дочь Мария была шофером во время войны и подорвалась на мине в Кенигсберге. Дочка Ираида благополучно пережила войну. А вот еще два сына погибли. Один в Ярославле гасил зажигательные бомбы, которые немцы сбрасывали на город, и погиб во время бомбежек. А второй был партийным деятелем и застрелился, потеряв партбилет», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Юрий Виноградов.

В семье хранится фотография Петра Дубинина в морской военной форме, правнук матроса уверен, что на ней — орудийный расчет «Авроры».

"Я сам ни разу на «Авроре» не был, а моя дочь побывала. Говорит, что спросила у экскурсовода про своего пра-прадеда, и его нашли в списках, но больше ничего сказать не смогли», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Юрий Виноградов.

Накануне 100-летия революции правнук матроса отнес фотографию в газету «Советская Ярославия», так о причастности ярославца к историческим событиям узнали в региональном отделении КПРФ.

«Мы узнали про это и пригласили правнука революционного матроса в КСК «Вознесенский», где ярославские коммунисты будут отмечать столетие революции. Так же Юрий Адольфович выступит на нашем митинге 7 ноября», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь ярославского областного отделения КПРФ Александр Воробьев.

Сейчас ярославские коммунисты ищут других родственников Петра Дубинина, чтобы больше узнать о матросе с «Авроры» и увековечить его память.