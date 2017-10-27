Москва, 27 октября, 2017, 16:23 — ИА Регнум. Правительственный законопроект, предлагающий до 2021 года отложить компенсацию денежных вкладов Сбербанка, оформленных до 1992 года, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании, передает корреспондент ИА REGNUM 27 октября.

Советский плакат «Брось кубышку — заведи сберкнижку!». 1948

Согласно закону, принятому в 1995 году, РФ гарантирует, что вклады граждан, которые были размещены в Сбербанке РФ до 20 июня 1991 года, будут сохранены и восстановлены. В частности, сбережения должны быть переведены в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

Тем не менее, как отмечают в правительстве, федеральные законы, которые предлагают перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядок их обслуживания, до сих пор не приняты.

«При переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ объем средств, необходимый на их погашение, в 2018 году оценивается в сумме 42,76 трлн рублей (в 2019 году и в 2020 году — в сумме 44,47 трлн рублей и 46,25 трлн рублей соответственно)», — отмечается в сопроводительных документах к законопроекту.

Таким образом, действие и требования закона о выплате долгов гражданам будут приостановлены до 1 января 2021 года. Это не первый раз, когда правительство предлагает пролонгировать заморозку действия закона. В период с 2003 года Минфин ежегодно вносил на рассмотрение Госдумы соответствующие законопроекты — в общей сложности, 11 документов. Все они были приняты в качестве законов.