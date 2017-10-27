Донецк, 27 октября, 2017, 16:00 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 26 октября, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии восемь раз, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 34 раза, сообщают 27 октября пресс-службы оборонных ведомств ЛНР и ДНР.

Результаты обстрела ВСУ

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили восемь раз режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по населенным пунктам Первомайск, Алмазная, Калиново, Долгое, Желобок, Лозовое.

При обстреле украинские силовики использовали мины калибра 82 мм и 120 мм, противотанковые ракетные комплексы ПТРК, вооружение БМП, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие.

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Согласно сообщению министерства обороны ДНР, всего украинские силовики нарушили режим тишины 34 раза. Под огнем оказались 14 населенных пунктов.

По данным Украины, один солдат ВСУ был травмирован. Штаб «АТО» зафиксировал 20 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Гнутово, Водяного, Павлополя.

На Донецком и Луганском направлении штаб «АТО» зафиксировал обстрелы украинских позиций возле Песков, Станицы Луганской.

Напомним, четвертый год на Украине продолжается гражданская война. Поскольку Киев намеренно саботирует выполнение Минских соглашений, мирный способ урегулирования конфликта по-прежнему остается недостижимым.