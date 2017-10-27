Ярославль, 27 октября, 2017, 15:30 — ИА Регнум. В Госдуме приняли решение о создании межведомственной рабочей группы с представителями от регионов для дальнейшей работы над федеральным законопроектом о маршруте «Золотое кольцо». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ярославль

26 октября депутат Государственной Думы, заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, председатель подкомитета по туризму Сергей Кривоносов совместно с председателем правительства Ярославской области Дмитрием Степаненко провели совещание на тему реализации проекта «Реновация туристического маршрута «Золотое кольцо». Участники совещания считают, что для реновации Золотого кольца необходима законодательная поддержка.

«В первую очередь нужно победить сезонность туризма за счёт организации делового, событийного, промышленного, религиозного и медицинского туризма, а также необходима поддержка туристских маршрутов по водному туризму. Решение этих и многих других задач будет возможно в том числе с привлечением ресурсов Союза развития туризма», — сказал Сергей Кривоносов.

Для увеличение турпотоков Золотого кольца надо создать современную транспортную логистику и инфраструктуру.

Прежде всего речь идет об улучшении транспортной доступности самого Ярославля — столицы маршрута «Золотое кольцо». Кроме этого, привлекательность Золотого кольца повысит создание экономических инструментов для формирования конкурентоспособного соотношения «цена — качество» турпродукта и усовершенствования налоговой политики в туристском бизнесе.