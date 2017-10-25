Москва, 27 октября, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Несмотря на некоторые плюсы от оптимизации здравоохранения, в Москве не решена проблема обеспечения пациентов льготными лекарствами, перегруженности врачей и длительного ожидания специализированной помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 октября заявил сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Юрий Жулев, комментируя расходы бюджета столицы, запланированные на 2018−2020 годы.

Хирург

«Финансирование здравоохранения крайне недостаточное, — заявил он. — Сейчас, когда идёт обсуждение и федерального бюджета, мы неоднократно говорили, что существует целая отрасль, которая требует дополнительного финансирования. К сожалению, мы пока слышим отказ Минфина и правительства выделить дополнительные средства на здравоохранение. Не всё решено и в Москве. В первую очередь это ситуация с льготными лекарствами. Обеспеченность ими ни в коем случае нельзя признать полностью достаточной. Да, у прошедшей оптимизации есть и плюсы. Но мы видим, насколько загружены доктора. У врача нет времени в глаза посмотреть пациенту. Мы наблюдаем большие сроки ожидания по некоторым направлениям, например, диагностическим или специализированной помощи».

По его словам, безответственно говорить о том, что бесплатная медицина полностью исчезла, но, несмотря на её наличие, появилась проблема навязывания платных услуг и размывания бесплатной медицины.

Другая проблема — то, что внутри программы здравоохранения почему-то находится и весь экологический бюджет, заявил корреспонденту ИА REGNUM эколог Александр Закондырин.

«У них такой подход — не думаю, что это изменилось, — заявил он. — У города нет своей целевой экологической программы. Хотя 2017 год — Год экологии. Последним же ударом по теме экологии стало строительство полигона «Малинки».

Отметим, что в апреле 2017 года комиссия московского правительства признала экологическую ситуацию в «Малинках» критической. Как оказалось, нерекультивированный полигон оказывает активное воздействие на прилегающую территорию. Из-за него в окружающую среду попадают фильтраты с солями тяжёлых металлов и других ядовитых веществ. На комплекс неотложных и аварийно-спасательных работ было потрачено более полумиллиарда рублей. Теперь, несмотря на колоссальную опасность для здоровья москвичей, на этом месте будет находиться самая крупная в регионе свалка.

Как заявлял корреспонденту ИА REGNUM эколог Антон Хлынов, власти прибегают к наименее затратным и наиболее прибыльным в краткосрочный период вариантам. Обсудить расположение того или иного небезопасного объекта с экспертами или местными жителями — такое чиновники себе позволяют редко. Теперь же москвичей не только ставят в ситуацию потенциального экологического бедствия, но и лишают возможности получить полноценную медицинскую помощь. Очевидно, расходы на сужение Садового кольца или очередную замену плитки их волнуют куда больше.

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«Я интересовался темой бюджета и понял, что он специально запутан и сделан так, чтобы ничего нельзя было понять, — говорит Закондырин. — У них на сайте даже есть раздел «открытый бюджет», но если заглянуть туда, то даже человеку с квазиэкономическим образованием станет понятно, что это просто профанация. Нет никакой реальной информации. Однако самое главное то, что бюджет столицы сформирован так, что 90% доходов столицы составляют налоги. Только 10% — это то, что зарабатывает сам город. Иными словами, качество городского управления никак не связано с бюджетной политикой Москвы. То есть можно руководить вообще как угодно, а деньги все равно будут».

Однако возможно, что именно реформа налоговой политики позволит изменить ситуацию в отечественном здравоохранении к лучшему. Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты призывают увеличить соответствующую часть бюджетных расходов.

«Расходы России на здравоохранение к 2025 году необходимо увеличить минимум в 1,3 раза, тогда общий «кошелек» здравоохранения достигнет 5,9 трлн рублей, — считает эксперт рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость», руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова. — Один из вариантов — пересмотреть налоговую политику. Поэтапно ввести прогрессивную шкалу налогообложения для богатых граждан».

Как напомнила Улумбекова, в 2016 году общие расходы на здравоохранение составили почти 4,9 трлн рублей, из которых 63% (3,1 трлн рублей) заплатило государство, а 37% (1,8 трлн рублей) — население.

«В России госрасходы на здравоохранение в 1,5 раза ниже, чем в новых странах Евросоюза, имеющих близкий к нашей стране уровень экономического развития (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия)», — заявляла Улумбекова. — Высокие расходы на здравоохранение приводят к социальному недовольству и отказу от необходимой медпомощи. Следует освободить от расходов на медицину семьи с низкими доходами. Полностью бесплатной должна быть медицинская помощь для детей и подростков».

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Напомним, что на финансирование государственной программы «Развитие здравоохранения города Москвы (Столичное здравоохранение)» в 2018 году из бюджета выделят 205 млрд 854 млн рублей, в 2019 году — 213 млрд 405 млн, в 2020 году — 221 млрд 941 млн рублей. Это в два раза меньше, чем запланированные затраты на транспортные реформы. Чиновники обещают построить 27 поликлиник, 18 больничных корпусов, семь подстанций скорой медицинской помощи, семь прочих объектов (вертолетные площадки, санитарные шлюзы) и осуществить реконструкцию с пристройкой семи стационарных медицинских организаций.